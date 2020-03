538-dj Niek van der Bruggen en vormgever Chris Hartgers zitten momenteel vast in de Verenigde Staten. De twee collega’s van 538 waren samen op vakantie, toen het vliegverkeer stil kwam te liggen vanwege het coronavirus.

Het vliegverkeer stagneerde door het inreisverbod dat Trump instelde voor alle Schengenlanden, waaronder dus ook Nederland. Daarnaast worden er minder vluchten uitgevoerd door het virus.

‘Niets te zeiken’

Niek laat via zijn Instagram weten: “Hier in Californië hebben we absoluut niets te zeiken. Oké, we weten niet wanneer we teruggaan en in alle meligheid lijkt het soms alsof ik klaag. Maar nee, gezegend dat ik juist nu op deze plek mag zijn.”

“Vanuit hier voel je wie er toe doen in je leven, dat wel. Mijn shout-out gaat naar helden die voor andere mensen klaar staan, ouders en de mensen die de tent draaiende houden op wat voor manier dan ook, soms met gevaar voor eigen gezondheid. Juist vanaf hier voel je meer liefde dan ooit, op afstand.”

Foto: Radio Veronica