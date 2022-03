DPG Media, het moederbedrijf van Qmusic, noemt 2021 ‘een absoluut topjaar’. “De advertentiemarkt herstelde zich meer dan volledig na een sterke terugval in 2020. Samen met de groei in aantal luisteraars vertaalde zich dit naar een zeer goed resultaat”, schrijft het bedrijf over de jaarcijfers van 2021.

DPG boekte afgelopen jaar een nettowinst van 228 miljoen euro, tegenover 178 miljoen euro over 2020. Het Belgische mediabedrijf bezit in Nederland een groot aantal regionale kranten en is uitgever van onder meer het AD, Parool, De Volkskrant en Trouw.

In Nederland heeft het bedrijf Qmusic als enige radiozender in handen; in België gaat het om meer stations. Hoeveel winst DPG met alleen Qmusic Nederland heeft behaald, is niet uit de jaarcijfers af te lezen.

Marktaandeel

Qmusic werd in mei 2020 voor het eerst marktleider in de commerciële doelgroep 20-49 jaar. De afstand met concurrent Radio 538 werd de afgelopen anderhalf jaar steeds groter. Qmusic zit in 20-49 jaar momenteel op een marktaandeel van ruim 20 procent, Radio 538 moet het met een kleine 13 procent doen.

“Een uitzonderlijk resultaat in een uitzonderlijke tijd”, aldus Erik Roddenhof, CEO van DPG Media, in een persbericht over het afgelopen jaar. “De belangrijke investeringen van de voorbije jaren in de digitale transformatie van onze media renderen nu volop. Daarnaast heeft het krachtige herstel van de advertentiemarkten voor radio en televisie een belangrijke bijdrage geleverd aan de resultaten van onze onderneming. Het geeft ons vertrouwen in de toekomst, ook al weten we dat we voor grote uitdagingen staan.”

Foto: DPG Media