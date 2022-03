Het Deense bedrijf Podimo neemt Dag en Nacht Media over, dat wordt beschouwd als een van de grootste podcastbedrijven van ons land. Bij Podimo kunnen gebruikers voor een vast bedrag per maand onbeperkt podcasts en audioboeken luisteren. De Deense dienst is nu nog niet beschikbaar in Nederland, maar dat is later dit jaar wel het geval.

“Door de samenwerking met Podimo kunnen we nu het volume en de kwaliteit van onze podcasts verder opschroeven”, aldus Dag en Nacht Media-CEO Tim de Gier in een persbericht. “Er zijn nog heel veel verhalen die we graag willen vertellen, maar waar we tot nu toe de middelen niet voor hadden.”

Dag en Nacht Media geeft onder meer ‘Een podcast over media’ uit, een podcast van Blendle-oprichter Alexander Klöpping, die als adviseur is ingehuurd door Podimo. Andere bekende titels die onder Dag en Nacht Media vallen zijn ‘Man Man Man, de podcast’, ‘Jong Beleggen’ en ‘Echt Gebeurd’. Het Nederlandse podcastbedrijf werd in 2015 opgericht en is, kijkend naar de luisteraantallen, een van de grootste podcastuitgeverijen van het land.

Foto: Andrzej Rembowski via Pixabay