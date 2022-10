Ghislaine Plag is vandaag weer begonnen als presentatrice van ‘Spraakmakers’ op NPO Radio 1. In maart nam ze een sabbatical van een aantal maanden. Ze zei toen in het programma: “Ik ga er even tussenuit, een break noemen we dat dan. Mij hoort u over een tijdje weer.”

Vanmorgen zei ze in de opening van het programma: “Toen waren we in één keer een half jaar verder. Nu ik weer in de studio ben voelt het alsof het voorbij gevlogen is. Ik kijk er naar uit om mooie gesprekken te voeren en goede radio te maken.”

Foto: Wessel de Groot