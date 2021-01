Het aantal berichten dat Michiel Veenstra dagelijks ontvangt bij KINK, is ‘gelijk of misschien wel meer’ dan het aantal berichten dat Michiel kreeg toen hij nog bij 3FM zat. Dat zegt de programmadirecteur en radiomaker in het AD. “Het is me zo meegevallen. Ik hield me bij de start van KINK in 2019 voor dat ik tegen de studiomuur sprak en alle response die daar bovenop kwam, mooi was meegenomen. Maar het aantal berichten dat ik nu krijg, overstijgt mijn stoutste verwachtingen.”

Volgens Michiel is de doelgroep van de alternatieve radiozender ‘zeer actief’. Samen met NPO Radio 5 behoort KINK tot de zenders waar het langst naar geluisterd wordt. “We zijn bij lange na niet de grootste zender van Nederland. Dat zullen we ook nooit worden met ons gekozen muziekformat. Maar de gemiddelde KINK-luisteraar luistert tussen de vier en de vijf uur per dag. Dat is bizar lang”, zegt Michiel in de krant.

Luistercijfers

De radiomaker vertrok in oktober bij 3FM, dat toen nog een marktaandeel had van 2,7 procent. Inmiddels is dat aandeel gedaald naar 2,0 procent. KINK heeft daarentegen de stijgende lijn in de luistercijfers flink te pakken. Volgens Michiel is het succes van het radiostation aan meerdere factoren te danken.

“Wij hebben geen programma’s met ellenlang geouwehoer, BN’ers bellen en meelachende sidekicks. Het is vrij no-nonsense. Maar luisteraars zijn vooral echt blij dat we die alternatieve muziek draaien. Wij hoeven na een alternatieve plaat geen Dua Lipa of Ava Max te draaien, dus daar hoeven we geen zendtijd aan te verspillen.”

Foto: Nathan Reinds