Jaap Brienen gaat vanaf volgende week de ochtendshow op Sublime presenteren. Hij volgt Francis Broekhuijsen op, die naar de avonduren verhuist. Het radiostation heeft tevens zangeres Candy Dulfer aangetrokken, die vanaf 7 februari op zondagavond tussen 19:00 en 21:00 uur te horen is.

Ook de programmering op de vrijdag- en zaterdagavond gaat op de schop. DJ Turne gaat elke vrijdagavond het programma ‘The Sublime WeekendMix’ maken. Daarin mixt hij de beste hiphop, soul, R&B en funkmuziek aan elkaar. DJ Rob Manga verhuist naar de zaterdagavond, waar hij van 21:00 en 00:00 uur het programma ‘The Groove’ maakt.

Meer veranderingen

De wijzigingen in de programmering zijn onderdeel van de ‘metamorfose’ die Sublime naar eigen zeggen ondergaat. Leona Philippo is samen met Bastiaan Ragas de nieuwe station voice. In de afgelopen week is er in samenwerking met Pure Jingles gewerkt aan een nieuw jinglepakket. Ook is Martijn Soetens aangetrokken als nieuwe Music Director. Hij werkte eerder voor NPO Radio 2.

“Ik ben echt ontzettend blij met deze kans en ik heb ongelooflijk veel zin in dit avontuur”, zegt Candy Dulfer in een persverklaring. “Ik hou van radio en helemaal in deze tijd geeft het me veel voldoening om mensen met allerlei fantastische muziek kennis te laten maken.”

Sublime werkt afgelopen najaar overgenomen door NRC.

Foto: Hans-Peter van Velthoven