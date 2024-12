SLAM! gaat zich inzetten voor het goede doel. De jongerenzender organiseert samen met Fight Cancer een spinningevenement, onder de naam ‘Spin For Life’. SLAM!-dj’s gaan rond het evenement, dat begin maart 2025 plaatsvindt, live uitzenden vanuit de spinninghal.

Vorig jaar werd de eerste editie van ‘Spin for Life’ georganiseerd. Daaraan deden 2100 deelnemers verspreid over 27 verschillende locaties mee. Bij de komende editie wordt het evenement op één locatie gehouden, waarbij er plaats is voor 3000 deelnemers. Zij stappen, verdeeld over acht uur, op de fiets om geld op te halen voor kankeronderzoek.

“Na verschillende locaties verspreid over het hele land, hebben we besloten dat we komend jaar voor één evenement gaan waar alles samenkomt”, zegt Judith Janssen van Fight Cancer in een persbericht. “Nooit eerder sprongen in Nederland zoveel mensen op één plek op de spinningfiets. Het wordt een onvergetelijke ervaring met bekende artiesten en live entertainment met als doel om geld op te halen voor kankeronderzoek.”

Foto: Fight Cancer