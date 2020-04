De luistercijfers werden deze week weer gepubliceerd. Tijd om in de doelgroep 20 – 49 jaar te duiken. In de voor adverteerders interessante doelgroep is Radio 538 marktleider en volgt Qmusic op de tweede plaats. In vergelijking met een jaar geleden doen Qmusic en Radio 2 goede zaken, beide zenders krijgen er 1.2 procentpunt marktaandeel bij.

Opvallend in de luistercijfers is ook Kink dat in deze doelgroep 1.0 procent marktaandeel weet te scoren. Programmadirecteur Michiel Veenstra: “KINK is overduidelijk een station dat gemist werd. Mensen die ons ontdekt hebben luisteren ongeëvenaard lang. De mix van alternatieve classics en spannende nieuwe muziek bevalt een nog steeds groeiende groep luisteraars.”

Station feb - mrt

2020 jan - feb

2020 feb - mrt

2019 01. Radio 538 16.1 % 16.5 % 0.4 16.4 % 0.3 02. Qmusic 15.7 % 15.5 % 0.2 14.5 % 1.2 03. NPO Radio 2 14.3 % 13.9 % 0.4 13.1 % 1.2 04. Radio 10 11.3 % 11.3 % = 11.5 % 0.2 05. Sky Radio 9.3 % 9.4 % 0.1 9.7 % 0.4 06. Radio Veronica 4.7 % 5.1 % 0.4 4.7 % = 07. NPO 3FM 3.9 % 3.7 % 0.2 4.4 % 0.5 08. 100% NL 3.3 % 3.6 % 0.3 3.1 % 0.2 09. NPO Radio 1 2.7 % 2.5 % 0.2 2.8 % 0.1 10. SLAM! 2.3 % 2.4 % 0.1 2.1 % 0.2 11. Kink 1.0 % 0.9 % 0.1 % 12. NPO Radio 4 0.9 % 0.8 % 0.1 0.8 % 0.1 13. Sublime 0.9 % 0.7 % 0.2 0.9 % = 14. BNR Nieuwsradio 0.8 % 0.8 % = 0.7 % 0.1 15. NPO Radio 5 0.4 % 0.5 % 0.1 0.4 % = 16. classicnl 0.2 % 0.3 % 0.1 %

Mannen en vrouwen

Bij de mannen in de doelgroep 20 – 49 is NPO Radio 2 momenteel 538 voorbij als marktleider. Bij de vrouwen in de doelgroep is Qmusic de marktleider en staat 538 ook op de tweede plaats.

Foto: Radio 538