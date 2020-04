Na een kleine drie jaar heeft NPO 3FM afscheid genomen van de slogan ‘Music Starts Here’. De kreet heeft sinds begin deze maand plaatsgemaakt voor ‘Laat Je Horen’. Ook zijn er nieuwe talenten te horen in de nachtprogrammering en hebben de meeste programma’s weer een naam.

“De nieuwe slogan is meerledig en een directe oproep naar onze doelgroep: laat je horen, want 3FM maken we met de input van onze luisteraars”, laat een woordvoerder weten. “Laat je horen! hoor je ook altijd bij concerten en festivals bijvoorbeeld. En 3FM laat je horen, want we zetten iedereens oren open met de nieuwe, eigenzinnige muziek die we draaien.”

Afgelopen woensdag ging de programmering van 3FM radicaal op de schop, met onder meer de komst van Timur Perlin tijdens de lunchuren en Frank van der Lende en Eva Koreman in de middag. Bij al die veranderingen is een nieuwe slogan van kracht: ‘Laat Je Horen’. In de studio van 3FM is de oude slogan ‘Music Starts Here’ inmiddels afgeplakt met tape. Die kreet was sinds juni 2017 van kracht bij de jongerenzender.

Er komen ook nieuwe nacht-dj’s in de programmering, waaronder Obi Raaijmaakers en Jan Paul Beukema.

Terugkeer programmanamen

Ook opvallend is de terugkeer van namen bij de radioprogramma’s. Zo heet het programma van Jorien Renkema nu ‘Zin in!’ en draagt de show van Herman Hofman de naam ‘Twee vier’. 3FM schafte eerder juist alle programmanamen af. Reden daarvan destijds was om ‘de naamsbekendheid van de dj’s te vergroten‘.

Het is de vierde keer in 3,5 jaar tijd dat de programmering van 3FM flink op de schop gaat. Zo werd er in november 2016 flink geschoven, was er in september 2017 een grote stoelendans en werden er in september 2018 weer flink wat wijzigingen doorgevoerd.

Foto: NPO 3FM