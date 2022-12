Jaimy de Ruijter stapte dit najaar over van Radio 538 naar NPO 3FM, waar hij in de avonduren tussen 19:00 en 21:00 uur te horen is. Vanaf het nieuwe jaar wordt het programma met een uur verlengd, tot 22:00 uur.

Hoe kijk je terug op 2022?

“Het was best spannend om de overstap te maken, maar alles lijkt op zijn plek te vallen. Ik mag met een fantastisch team de avondshow van 3FM maken en dat ervaar ik echt iedere dag als een feestje. We maken een programma dat vol zit met liefde voor muziek en sturen luisteraars naar waanzinnige concerten. Het vertrouwen en de vrijheid die ik vanuit 3FM en BNNVARA krijg kan ik echt enorm waarderen.”

Bij 538 was je door de jaren heen op veel tijdsloten te horen. Waarom besloot je toch om bij de zender te vertrekken?

“Het was waanzinnig om voor een legendarisch merk als 538 te mogen werken. Ik heb daar heel veel geleerd, fantastische mensen ontmoet en inderdaad op heel wat verschillende tijden radio mogen maken. Maar ondanks dat we de pannen van het dak scoorden in die laatste periode, zou ik in de nieuwe programmering weer naar de ochtend in het weekend moeten verhuizen: niet mijn favoriete tijdstip als avondmens.

Ik vond het in die twee jaar 538 heel lastig om iets op te bouwen. Ik had eigenlijk geen idee waar ik naar toe aan het werken was en bij 538 konden ze me dat ook niet vertellen. Ik miste de begeleiding en het vertrouwen daar best wel.”

Veel 538-dj’s stapten dit jaar over naar 3FM. Frank van der Lende noemde 3FM onlangs een ‘538-light’. Heeft hij daar een punt?

“Haha, ik begrijp best dat mensen dat in eerste instantie dachten. Er stappen in één klap heel wat mensen – zowel voor als achter de schermen – over van 538 naar 3FM. Maar dat zijn allemaal mensen met ontzettend veel liefde voor radio en muziek. We draaien platen die we nooit bij 538 zouden draaien, kiezen andere onderwerpen uit en laten echt een ander geluid horen. Die term kan wat mij betreft de prullenbak in.”

Na jaren van ‘kwakkelende’ luistercijfers, lijkt 3FM de weg ‘voorzichtig’ weer omhoog te hebben gevonden. Hoe is de sfeer nu bij de zender?

“Zonder te overdrijven: de vibe die er nu bij 3FM hangt heb ik nog nooit ergens anders meegemaakt. Iedereen is zo ontzettend ijverig, zit vol met ideeën en durft ook kritisch te zijn op elkaar. De DJ meeting op woensdagmiddag is één groot kippenhok en volgens mij is dat precies hoe zo’n meeting moet zijn. Ik heb ook het gevoel dat iedereen zo veel mogelijk naar elkaars programma luistert en de hele dag door teast naar elkaar. Als luisteraar van 3FM krijg je dat clubgevoel absoluut ook mee.”

Luistercijfers voorspellen is moeilijk, maar verwacht je dat de stijgende lijn ook in 2023 door blijft zetten?

“Dat kan toch haast niet anders. De energie knalt echt uit de zender. Ik denk dat als mensen 3FM weer een kans geven, ze echt positief verrast zullen zijn. De muziekmix is een stuk toegankelijker en positiever geworden en toch draaien we nog steeds tracks die je nergens anders hoort. Ik zou het zonde vinden als we daar niet meer mensen mee bereiken. Maar we moeten ook realistisch blijven: andere radiostations doen ook heel mooie dingen waar ik als luisteraar ook van kan genieten, dus we kunnen nog niet achterover leunen.”

Wat was de grootste verrassing op radiogebied in 2022?

“Dit jaar maakte Giel Beelen bekend dat hij volgend jaar een wereldreis gaat maken en dus voor het eerst in 25 jaar – voorlopig- niet meer op de radio te horen zal zijn. Dat vind ik best een behoorlijke verandering. Maar de grootste verrassing is toch wel het feit dat mijn goede vriend en collega Morad el Ouakili hem mag gaan opvolgen bij NPO Radio 2. Daarmee maakt hij ook gelijk zijn debuut als presentator van de Top 2000 en mag ‘ie als kerst op de taart de lijst nog afsluiten ook op oudjaarsdag. Dat vind ik echt waanzinnig.”

Wat zijn je ambities op radioniveau voor 2023?

“Vanaf januari krijgen we er een uurtje bij en mogen we iedere avond tussen 19:00 en 22:00 uur knallen op 3FM. Daar kijk ik heel erg naar uit. We gaan het programma nog verder uitbouwen en nog relevanter maken. En verder zie ik het allemaal wel. Het belooft gewoon weer een mooi radiojaar te worden.”

Foto: Marie Wanders / NPO 3FM