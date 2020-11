Mattie Valk maakt de komende dagen zijn ochtendshow op Qmusic vanuit huis. De dj is met iemand in aanraking geweest die positief getest is op het coronavirus en dus moet hij tien dagen in quarantaine. Marieke Elsinga presenteert het programma ‘op afstand’ mee, vanuit de Qmusic-studio in Amsterdam.

Mattie zegt (nog) geen klachten te hebben die duiden op het coronavirus. De komende dagen is hij dus gewoon te horen op Qmusic, maar dan wel vanuit zijn appartement in Rotterdam.

De Q-dj is niet de enige in quarantaine. NPO Radio 2-dj Ruud de Wild testte vorige week positief op corona, hij is nog steeds niet voldoende hersteld. Vandaag presenteert Paul Rabbering de middagshow op Radio 2.

Foto: Qmusic