Ruud de Wild is besmet het coronavirus. Dat maakte de dj vanmiddag bekend in zijn middagprogramma op NPO Radio 2. Bij de opening van ‘De Wild in de Middag’ vertelde hij dat hij hoogstwaarschijnlijk besmet is door zijn vriendin Olcay Gulsen.

Vorige week woensdag werd bekend dat Olcay corona heeft en daarom zat Ruud al sindsdien in quarantaine. Sinds donderdag maakt hij zijn programma vanuit huis en dat blijft hij ook gewoon doen, ondanks dat hij ziek is. Sidekick Gijs Hakkert is te horen vanuit de studio Hilversum; zijn andere sidekicks – Cielke Sijben en Thijs Maalderink – zijn vandaag niet te horen in het programma.

“Ik voel me verrot. Twee dagen verhoging, hoofdpijn, hoesten”, vertelde Ruud met een ietwat hese stem bij aanvang van zijn programma. Hij was in eerste instantie negatief getest na de besmetting van Olcay, maar voelde zich zo slecht dat hij een tweede test liet doen. Voorlopig zit de dj dus in quarantaine. “Ik moet ten minste tot en met vrijdag binnen blijven zitten.” Zijn vriendin is inmiddels weer beter.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2