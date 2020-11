Bert Haandrikman presenteert sinds vorige maand de ochtendshow op NPO Radio 5. Het ochtendprogramma gaat om 06:00 uur van start en niet, zoals bij zijn voorganger Jeroen van Inkel, om 07:00 uur. “Radio begint om zes uur. Als je aansluiting wilt vinden met andere zenders en de concurrentie aan wilt gaan, dan moet je gewoon om zes uur beginnen en niet om zeven uur”, aldus Bert.

Ook SLAM! en Radio Veronica kregen onlangs een nieuw ochtendprogramma, die beide om 07:00 uur beginnen. Bert: “In alle radiowetten, zowel in Europa als in de rest van de wereld, zie je dat radio om zes uur begint. Ik hoop dat op Radio 5 wat te verschuiven.”

Voor Bert was het presenteren van een ochtendprogramma even wennen, erkent hij in de podcast ‘Dit Was De Radio’. “Ik ben eigenlijk helemaal geen ochtendmens, maar de NPO zei: ‘Bert, we roepen je naar het front’. Een ‘nee’ was er eigenlijk helemaal niet.”

Extra wekker

Bert zegt vanwege de perikelen rondom Giel Beelen, die zich meermaals versliep voor zijn programma op NPO Radio 2, zelf ook extra maatregelen te hebben genomen. “Ik heb nog een extra wekker gekocht vanwege het nieuws van Giel. Iedereen lacht hem uit, maar het is ook gewoon een heel harde werker, die altijd bezig is met radio.”

De eerste wekker van de Radio 5-presentator gaat om vijf over half vijf. “Als ik voor vijf uur niet de groepsapp reageer, dan belt iemand van de redactie mij op m’n huislijn. Ik heb het allemaal wel afgebakend. Als ik door zes wekkers heenslaap, dan moet het wel heel gek worden.”

Foto: Janita Sassen | Omroep MAX