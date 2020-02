Niet Mark Labrand, maar Ivo van Breukelen mocht in 2018 de Top 40 op Radio 538 overnemen. Het voelde voor de dj ‘als een messteek in m’n rug’. “Ik ben er echt héél boos en héél verdrietig van geweest”, vertelt Mark in de podcast ‘Van Je Af Is Harder’.

Jeroen Nieuwenhuize stopte een kleine twee jaar geleden met de Top 40. Ivo van Breukelen mocht de lijst overnemen, terwijl het Marks grootste droom was om ‘de lijst der lijsten’ te presenteren. “Ik vind het niet netjes om daar helemaal over uit te weiden, maar er is mij verteld dat ik zeker in de picture was, maar dat ze vonden dat Ivo bepaalde kwaliteiten beter heeft voor de Top 40.”

Een droom

De 538-jock sprak nooit eerder zo openlijk over het mislopen van de Top 40, die al snel veranderde in de 538 Top 50. Mark: “Het is wel lastig geweest, want als ik het iemand gun, dan is het wel een van mijn fijnste collega Ivo van Breukelen. Ik ben er ook helemaal oké mee dat hij dat nu doet, maar op het moment dat dat gebeurde… Zo, ik was echt heel boos en heel verdrietig.”

Voor Mark, die eerder al op Yorin FM en SLAM!FM hitlijsten presenteerde, viel daarmee een droom in duigen. “Ik voelde het ook een soort van aankomen dat het uit m’n vingers ging glippen”, aldus de 538-dj. “De droom zwakte wel wat af, ik weet niet precies hoe. Het was wat minder groot toen ik de boodschap kreeg, maar natuurlijk was het echt een messteek in m’n rug.”

Stoppen Top 40

Q-programmadirecteur Dave Minneboo noemde eerder de keuze van 538 om te stoppen met de Top 40 ‘onbegrijpelijk’. Mark daarover: “Ik ben zeker wel trots op de hitlijst die we nu maken, maar de Top 40 is wel echt een begrip, een instituut. Het is jammer dat we niet verder konden borduren op het succes van die naam, maar het is ook wel een super mooie uitdaging dat we aan iets nieuws kunnen bouwen.”

Foto: Radio 538 | William Rutten