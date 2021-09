Ruud de Wild is op 4 oktober weer terug op NPO Radio 2. Dan presenteert hij weer ‘Wild in de middag’, laat zijn omroep KRO-NCRV weten. De dj is er ruim een half jaar uit geweest vanwege darmkanker.

“Ik voel me beter dan ooit. Maandag 4 oktober ben ik weer te horen en alleen al van dit vooruitzicht krijg ik heel veel energie. Het is tijd om weer mooie dingen te maken”, laat De Wild weten.

Ruud maakte in maart bekend dat hij darmkanker had en tijdelijk zou stoppen met zijn radioprogramma. Eddy Keur verving hem. Begin deze maand liet zijn vriendin Olcay Gulsen al weten dat de dj kankervrij is. Ruud was toen ook aan de telefoon bij zijn collega Gijs Staverman: “Ik heb heel lang, maanden zelfs, gedacht dat ik doodging. Maar ik heb wel het geluk gehad dat ik er relatief snel bij was. Als ik het een half jaar later had ontdekt, dan hadden we nu niet meer gebeld”,

Foto: Linda Stulic | KRO-NCRV