Een 24-jarige man uit Den Haag is gisteren opgepakt wegens bedreigingen van FunX-dj en NPO Radio 1-presentator Morad El Ouakili. Na de dreigementen rond het programma ‘Ramadan Late Night’ stopte Morad met het programma en stelde FunX enige tijd bewaking in.

De maand ramadan en het draaien van muziek is volgens een aantal ‘luisteraars’ een doodzonde en moet bestraft worden met de dood. De bewuste dreiger schreef op Instagram dat: zijn borstkas doorzeefd moet worden met kogels of dat er mensen zijn die de studio willen opblazen. Over de bedreigingen zei Morad eerder: “Ik ben bijna sprakeloos, maar niet helemaal. Laten we lief zijn voor elkaar, juist nu.”

De politie meldt dat de aangehouden man wordt verdacht van het uiten van meerdere bedreigingen via een Instagram-account, aan het adres van de presentator en het station. “Mensen lijken, door een zekere mate van anonimiteit, eerder geneigd om dergelijke reacties online te posten. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van belediging of bedreiging, kan dit strafbaar zijn en loont het om aangifte te doen bij de politie zodat de zaak kan worden onderzocht. Belangrijk is hierbij om niet alleen de screenshots, maar ook het oorspronkelijke bericht te delen”, schrijft de politie.

Foto: BNNVARA