Mai Verbij is vanaf komende week te horen als nieuwe, wekelijkse presentator van ‘Gaan’ op NPO Radio 1, in de nacht van zondag op maandag. Ze volgt Wouter Bouwman op, die de afgelopen jaren met de maandageditie van het programma te horen was. Morad El Ouakili blijft de nachtshow van dinsdag tot en met vrijdag presenteren.

De 28-jarige Mai volgde drie jaar geleden de BNNVARA Academy, het interne opleidingsinstituut van de omroep. Sindsdien vervulde Mai functies bij diverse radioprogramma’s op NPO Radio 1, NPO Radio 2 en 3FM.

Daarnaast is ze met enige regelmaat te gast in radio- en televisieprogramma’s om te vertellen over Japan, het land waar zij haar roots heeft liggen.

‘Gaan’ is elke werkdag van 4:00 tot 6:00 uur te horen op Radio 1.

Foto: Annemieke van der Togt | BNNVARA