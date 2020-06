Kai Merckx heeft vanavond om 18:00 uur het startschot gegeven van ‘De Foute 1500’ op Qmusic. Vanwege het 15-jarig bestaan van ‘Het Foute Uur’ is de lijst met guilty pleasures ditmaal drie keer langer dan normaal. “Het fenomeen ‘Foute Uur’ is inmiddels uitgegroeid tot een begrip en een ankerpunt op je radio”, aldus de zender.

Qmusic zendt jaarlijks in juni de ‘Top 500 van het Foute Uur’ uit, gevolgd door een grote Foute Party, ergens in Nederland. Vanwege het coronavirus kan dat laatste dit jaar niet doorgaan. “En daarom maken we het feest op je radio extra groot. Zelfs drie keer zo groot. Dus geen 500, maar voor één keer de Foute 1500. Drie dubbel feest.”

De ‘Top 1500 van het Foute uur’ is non-stop te horen tot en met aankomende vrijdag. De top tien wordt, net als voorgaande edities, pas later bekendgemaakt. De rest van de lijst is alvast hier te vinden.