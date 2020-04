De luistertijd naar radio blijft toenemen tijdens de coronacrisis. In week 13 luisterde men gemiddeld 185 minuten per dag naar de radio, in de week daarvoor was dat 173 minuten; een stijging van 7%.

Als er alleen gekeken wordt naar de radioluisteraars, dan is de stijging 11%: van gemiddeld 272 minuten per dag in week 12 naar gemiddeld 301 minuten in week 13. Het weekbereik blijft stabiel op 85%. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO).

Onder de noemer ‘NLO Trends’ heeft NLO een analyse verricht naar de gemiddelde luistertijd en het bereik van radiozenders op weekbasis. Uit de data blijkt dat de gemiddelde luistertijd in week 13 opnieuw is toegenomen. De toename is zowel zichtbaar onder de totale groep Nederlanders van 10 jaar en ouder, als onder de radioluisteraars.

Dat momenteel veel mensen thuiswerken door de coronacrisis is ook terug te zien in de locatie waar mensen luisteren. De toename in de luistertijd neemt vooral toe op de thuislocatie. In week 13 is sprake van een stijging van 8 minuten ten opzichte van week 12; in laatstgenoemde week werd al een toename van 29 minuten ten opzichte van week 11 genoteerd. De luistertijd op het werk en school kent een herstel van 6 minuten en komt uit op gemiddeld 35 minuten per dag, waarmee het weer op het niveau van week 10 zit.

Foto: Pixabay