Het gat tussen marktleider NPO Radio 2 en Qmusic, de nummer twee, wordt steeds kleiner. Q krijgt er 0,7 procentpunt marktaandeel bij, terwijl Radio 2 iets inlevert en uitkomt op 12,9 procent. Dat blijkt uit de luistercijfers van het NMO over week 5.

In de vijfde meetweek van 2025 doet Radio Veronica goede zaken: de zender krijgt er 0,5 procentpunt bij. Het marktaandeel van het station ligt nu 3,4 procentpunt hoger dan vorig jaar om deze tijd. Geen enkele andere zender steeg zo hard in twaalf maanden tijd. Radio Veronica klimt daarmee naar de achtste plek in de lijst van best beluisterde radiozenders.

Radio 10 verliest het meeste marktaandeel: -0,5 procentpunt. Ook JOE zit in de min (0,4 procentpunt), evenals de regionale omroepen, die gezamenlijk 0,4 procentpunt verliezen.

Marktaandeel Weekbereik Luistertijd Station Week 05

2025 Week 04

2025 Week 05

2024 01. NPO Radio 2 12.9 % 13.1 % 0.2 14.7 % 1.8 02. Qmusic 11.3 % 10.6 % 0.7 11.7 % 0.4 03. NPO Radio 5 8.9 % 8.7 % 0.2 7.5 % 1.4 04. Radio 538 8.7 % 8.6 % 0.1 9.2 % 0.5 05. NPO Radio 1 8.5 % 8.3 % 0.2 7.4 % 1.1 06. Radio 10 7.3 % 7.8 % 0.5 10.7 % 3.4 07. Sky Radio 6.6 % 6.7 % 0.1 8.4 % 1.8 08. Radio Veronica 5.4 % 4.9 % 0.5 2.0 % 3.4 09. RPO Radio 5.3 % 5.7 % 0.4 % 10. JOE 5.3 % 5.7 % 0.4 4.0 % 1.3 11. E Power 3.3 % 3.2 % 0.1 2.9 % 0.4 12. 100% NL 2.7 % 2.8 % 0.1 3.2 % 0.5 13. NPO 3FM 2.2 % 2.1 % 0.1 1.9 % 0.3 14. NPO Klassiek 1.9 % 1.7 % 0.2 1.8 % 0.1 15. Radio 10 extra* 1.8 % 1.7 % 0.1 0.8 % 1 16. Qmusic extra* 1.1 % 1.2 % 0.1 0.6 % 0.5 17. SLAM! 1.0 % 1.2 % 0.2 0.9 % 0.1 18. KINK 0.8 % 0.7 % 0.1 0.4 % 0.4 19. BNR Nieuwsradio 0.8 % 0.8 % = 1.0 % 0.2 20. Radio 538 extra* 0.8 % 0.5 % 0.3 0.4 % 0.4 21. NPO Sterren NL 0.6 % 0.8 % 0.2 % 22. Qmusic Limburg 0.6 % 0.7 % 0.1 0.6 % = 23. Sky Radio extra* 0.4 % 0.5 % 0.1 0.2 % 0.2 24. Sublime 0.3 % 0.2 % 0.1 % 25. NPO Soul & Jazz 0.3 % 0.6 % 0.3 % 26. 100%NL extra* 0.3 % 0.2 % 0.1 0.0 % 0.3 27. Radio 10 Brabant 0.3 % 0.2 % 0.1 0.3 % = 28. AAS Network 0.2 % 0.1 % 0.1 0.1 % 0.1 29. NPO Campus Radio 0.2 % 0.2 % = % 30. Veronica extra* 0.1 % 0.1 % = 0.1 % = 31. KINK extra* 0.1 % 0.0 % 0.1 0.1 % = 32. SLAM! extra* 0.1 % 0.1 % = 0.1 % = 33. Decibel 0.0 % 0.1 % 0.1 % 34. Mediahuis Radio extra* 0.0 % 0.0 % = 0.0 % = 35. 4EVER49 Radio 0.0 % 0.0 % = % extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100%NL extra zenders, AAS Network, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 5, Qmusic, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica en Sublime Dalers 100% NL, Decibel, JOE, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, SLAM!, Sky Radio en Sky Radio extra zenders Gelijk 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, SLAM! extra zenders en Veronica extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders

2025 Week 04

2025 Week 05

2024 01. NPO Radio 5 188 183 5 179 9 02. Radio Veronica 130 122 8 88 42 03. NPO Radio 2 125 120 5 131 6 04. NPO Klassiek 110 109 1 97 13 05. Radio 10 103 109 6 116 13 06. KINK 99 95 4 89 10 07. NPO Radio 1 96 96 = 86 10 08. Radio 10 extra* 90 76 14 47 43 09. Radio 538 86 83 3 87 1 10. Qmusic 84 78 6 89 5 11. NPO Soul & Jazz 83 133 50 12. NPO Sterren NL 80 86 6 13. JOE 79 80 1 79 = 14. Sublime 77 53 24 15. NPO 3FM 75 72 3 71 4 16. NPO Campus Radio 74 85 11 17. E Power 71 65 6 66 5 18. Sky Radio 65 63 2 80 15 19. RPO Radio 65 68 3 20. 100% NL 63 62 1 80 17 21. SLAM! 62 68 6 65 3 22. 100%NL extra* 62 46 16 14 48 23. Radio 10 Brabant 61 44 17 57 4 24. Qmusic extra* 58 64 6 39 19 25. Radio 538 extra* 58 44 14 36 22 26. Qmusic Limburg 55 50 5 58 3 27. BNR Nieuwsradio 45 44 1 62 17 28. Decibel 41 68 27 29. Sky Radio extra* 40 49 9 20 20 30. Veronica extra* 27 23 4 26 1 31. SLAM! extra* 26 24 2 12 14 32. KINK extra* 25 12 13 23 2 33. AAS Network 16 18 2 6 10 34. 4EVER49 Radio 7 16 9 35. Mediahuis Radio extra* 4 5 1 14 10 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, BNR Nieuwsradio, E Power, KINK, KINK extra zenders, NPO 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 2, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM! extra zenders, Sky Radio, Sublime en Veronica extra zenders Dalers 4EVER49 Radio, AAS Network, Decibel, JOE, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, SLAM! en Sky Radio extra zenders Gelijk NPO Radio 1

extra* = Extra zenders / Themazenders

2025 Week 04

2025 Week 05

2024 01. Qmusic 4.029.698 3.923.820 105.878 3.764.436 265.262 02. Sky Radio 3.546.996 3.708.920 161.924 3.481.061 65.935 03. Radio 538 3.226.478 3.320.233 93.755 3.394.462 167.984 04. NPO Radio 2 2.800.989 2.843.950 42.961 2.994.510 193.521 05. RPO Radio 2.664.578 2.743.020 78.442 06. Radio 10 2.332.340 2.405.611 73.271 2.617.197 284.857 07. JOE 2.265.336 2.434.621 169.285 1.722.486 542.850 08. NPO Radio 1 2.058.357 2.033.819 24.538 2.079.779 21.422 09. E Power 1.760.767 1.907.803 147.036 1.530.723 230.044 10. 100% NL 1.608.923 1.536.216 72.707 1.330.921 278.002 11. Radio Veronica 1.361.163 1.274.094 87.069 849.058 512.105 12. NPO 3FM 1.101.979 1.131.922 29.943 979.527 122.452 13. NPO Radio 5 1.022.490 1.123.580 101.090 1.008.820 13.670 14. Radio 10 extra* 970.695 1.044.765 74.070 507.726 462.969 15. Qmusic extra* 931.095 950.935 19.840 829.632 101.463 16. AAS Network 782.413 533.715 248.698 559.085 223.328 17. Radio 538 extra* 736.071 643.235 92.836 471.612 264.459 18. SLAM! 623.457 588.177 35.280 504.492 118.965 19. BNR Nieuwsradio 589.769 723.816 134.047 540.700 49.069 20. Sky Radio extra* 578.267 675.852 97.585 444.100 134.167 21. NPO Klassiek 513.694 436.318 77.376 509.633 4.061 22. Qmusic Limburg 377.312 480.683 103.371 336.388 40.924 23. KINK 347.283 276.967 70.316 228.646 118.637 24. NPO Sterren NL 299.049 354.943 55.894 25. Mediahuis Radio extra* 275.366 219.457 55.909 107.244 168.122 26. Veronica extra* 275.124 250.479 24.645 210.007 65.117 27. 100%NL extra* 260.181 263.311 3.130 153.752 106.429 28. Sublime 198.305 164.571 33.734 29. Radio 10 Brabant 196.578 170.289 26.289 256.560 59.982 30. SLAM! extra* 177.634 214.581 36.947 634.438 456.804 31. NPO Soul & Jazz 160.850 179.900 19.050 32. KINK extra* 136.864 98.109 38.755 87.687 49.177 33. NPO Campus Radio 127.846 129.121 1.275 34. 4EVER49 Radio 70.538 79.247 8.709 35. Decibel 69.725 57.862 11.863 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, AAS Network, Decibel, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Klassiek, NPO Radio 1, Qmusic, Radio 10 Brabant, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, SLAM!, Sublime en Veronica extra zenders Dalers 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, Radio 538, SLAM! extra zenders, Sky Radio en Sky Radio extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders

Foto: RadioFreak