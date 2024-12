Omrop Fryslân neemt morgen een nieuw jinglepakket in gebruik. Het winter- en kerstjinglepakket is gemaakt door Capital of Media in Nijkerkerveen. Bij Omrop Fryslân leefde al langer de wens voor een uitbreiding van het jinglepakket rond de kerst. Het bedrijf uit Nijkerkerveen klopte zelf aan bij de omroep met een demo.

Radiocoördinator Jan Dirk de Haan: “In samenwerking met de componisten/producers in Nijkerkerveen is er een fantastisch winterpakket gemaakt, met een hele warme sfeer. Stuk voor stuk zijn het een soort miniliedjes geworden, die je bijna niet meer uit je hoofd krijgt.”

Er zijn ook nieuwe algemene versies gemaakt van de jingles die vanaf 1 januari te horen zullen zijn. Jingleproducer Anthony Timmers: “De basis van de composities is hetzelfde gebleven, alleen de aankleding is bij de algemene jingles totaal anders geworden: andere instrumenten, andere zanglijnen en andere teksten natuurlijk.”