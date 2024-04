De apps van onder meer NPO Radio 1, NPO Radio 2 en NPO 3FM verdwijnen op termijn. De NPO wil af van de losse apps en alles samenvoegen in de app NPO Luister. “We willen onze luisteraars optimaal gaan bedienen via één digitaal luisterproduct waar radio, podcast en muziek worden aangeboden”, zegt een woordvoerder.

“Reageer via de NPO Radio 2-app”, is nu nog regelmatig op Radio 2 te horen, net als dat bij andere radiozenders gebeurt. Maar die apps zijn dus geen lang leven meer beschoren; eerder dit jaar verdwenen er al functies uit de losse radio-apps. “Het klopt dat we op termijn afscheid gaan nemen van de losse zenderapps. Voor we zover zijn wordt NPO Luister uitgebreid met de benodigde functionaliteiten”, zegt de NPO-woordvoerder.

Meekijken

Zo is het nu ook mogelijk om via de NPO Luister-app mee te kijken in de radiostudio. Voor Android-gebruikers is dat op “zeer korte termijn” ook mogelijk, aldus de NPO. “Luisteraars nemen we de komende jaren stap voor stap mee in deze veranderingen.”

Of luisteraars straks ook via de NPO Luister app een berichtje kunnen sturen naar bijvoorbeeld Radio 2, is niet duidelijk.

NPO Luister startte in 2020 als experiment. Vorig jaar werd de app een ‘volwaardig audioplatform’. Met de app wil de NPO alle eigen audio, van de eigen radiozenders tot podcasts van de NPO, etaleren, als antwoord op bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcasts.

Foto: Michel Schnater | NPO