Wie radio luistert via de app van bijvoorbeeld NPO Radio 2, 3FM of NPO Radio 5, hoeft niet te vrezen dat die app volgend jaar al niet meer te gebruiken is. De losse radio-apps van de publieke radiozenders verdwijnen, maar volgens een woordvoerder van de NPO gaat dat “geleidelijk en gebeurt dat naar verwachting pas na 2025.”

De apps van de publieke radiozenders – Radio 1 t/m Radio 5 en FunX – verdwijnen op termijn, meldde RadioFreak dit voorjaar al. De NPO wil alles samenvoegen in de app NPO Luister, waarin de radiozenders en podcasts van de publieke omroep worden gebundeld.

Overgangsjaar

2025 wordt een overgangsjaar, waarbij zowel de losse radio-apps als NPO Luister nog te gebruiken zijn. “We gaan luisteraars geleidelijk, zender voor zender, navigeren naar NPO Luister. Het uitzetten van de huidige zenderapps is de allerlaatste stap en zal naar verwachting na 2025 gebeuren, als het grootste deel van de luisteraars gebruik maakt van NPO Luister”, zegt een woordvoerder van de NPO.

Jurre Bosman, directeur Audio bij de NPO, noemde het vorige week “een langgekoesterde wens” om alles te bundelen in één app. “Met de integratie van onze radiozenders in NPO Luister maken we het voor ons publiek makkelijker dan ooit om onze zenders te vinden, te beluisteren en contact te hebben met de makers. Met één druk op de knop schakel je gemakkelijk tussen je favoriete radioprogramma en dagelijkse podcast.”

Foto: NPO