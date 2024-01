Het wordt straks mogelijk om via NPO Luister live mee te kijken in de radiostudio van bijvoorbeeld NPO Radio 2 of 3FM. De app van NPO Luister wordt daarmee steeds verder uitgebouwd, terwijl bij de afzonderlijke apps van de publieke radiozenders juist functies verdwijnen. De NPO lijkt daarmee aan te sturen op het gebruik van de NPO Luister-app.

Wie tot een paar weken terug de Radio 2-app had, kon daarin bij de optie ‘andere NPO-radiozenders’ doorklikken naar bijvoorbeeld Radio 5 of 3FM, waarna de stream van dat station begon. Die functie is in de nieuwe versie van de apps verdwenen: je moet nu van elke NPO-radiozender los de app downloaden, om naar het station te kunnen luisteren.

Waarom dat is gebeurd? “Alle publieke radiozenders zijn te beluisteren via het audioplatform NPO Luister. Daar kun je niet alleen tussen radiozenders wisselen, maar ook alle podcasts van de publieke omroep luisteren en sinds kort ook unieke muziekmixes beluisteren”, zegt een woordvoerder van de NPO.

NPO Start

Tot voorheen was het ook mogelijk om via de tv-app NPO Start te luisteren naar een publieke radiozender of om mee te kijken in de radiostudio. Dat kan nu eveneens niet meer. In plaats daarvan moet het volgens de woordvoerder in de toekomst mogelijk zijn om live radio te kijken via de audio-app NPO Luister. Wie nu toch nog live radio wil kijken op de televisie, moet dat doen door vanaf diens laptop te casten.