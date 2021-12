‘Last Christmas’ van Wham! staat dit jaar op nummer 1 in de Sky Radio Xmas Top 50. De hoogste nieuwe binnenkomer is ‘Merry Christmas’, de nieuwe kerstsingle van Ed Sheeran en Elton John. De bijzondere samenwerking tussen deze twee artiesten bereikte direct de Top 5 van de lijst. Andere nieuwe binnenkomers dit jaar zijn van OG3NE, ABBA en Duncan Laurence.

Uunco Cerfontaine, Radio Director Sky Radio: “Het is fantastisch om te zien dat kerstclassics en nieuwe kerstmuziek hand in hand gaan in onze Xmas Top 50. All time favourites als ‘Last Christmas’ en ‘All I Want For Christmas’ staan steevast in de Top 5, maar kunnen dit jaar rekenen op een nieuwe concurrent. De kerstsingle van Ed Sheeran en Elton John komt binnen op nummer 5 en is meteen een classic die we nog vele jaren zullen draaien met Kerst. De Xmas Top 50 is samengesteld met de 50 populairste kerstsongs van onze luisteraars en één ding is zeker; bij elke track komt de sneeuw uit je speakers!”

Top 5

Wham! – Last Christmas Mariah Carey – All I Want For Christmas Chris Rea – Driving Home For Christmas Michael Bublé – it’s Beginning To Look A Lot Like Christmas Ed Sheeran & Elton John – Merry Christmas

De Xmas Top 50 is vandaag van 12:00 tot 16:00 uur te horen bij Sky Radio The Christmas Station en op 24 december, eerste en tweede kerstdag.

Foto: RadioFreak.nl