Barend van Deelen denkt dat NPO 3FM niet zo sterk in de luistercijfers was gedaald, als er een andere zendermanager had gezeten. “Ik vind Wilbert Mutsaers een heel aardige man, maar dat was geen radioman. Het is echt een muziekman. We hadden 3FM zo goed kunnen positioneren met de mensen die er aan de achterkant als nieuw talent aankwamen, dat die klap gekomen is, voorkomen had kunnen worden. Dat is wel doodzonde”, zegt Barend in de podcast ‘De Broadcast’.

Wilbert was van 2009 tot eind 2015 zendermanager bij 3FM. Onder zijn leiding haalde het station het hoogste marktaandeel ooit. Toch klonk er de afgelopen jaren ook regelmatig kritiek op Wilbert. Zo zeiden Coen en Sander dat 3FM ‘stilstond’ en vond Timur Perlin dat het ‘elk jaar hetzelfde rondje was’. “ De klap die 3FM gekregen heeft, vind ik heel pijnlijk voor het landschap”, zegt Barend. “3FM zul je altijd nodig hebben voor de muziek, het ontdekken van nieuwe bandjes. Kensington en Chef’Special zijn daar begonnen.”

Niet thuisgevoeld

Barend vertelt in de podcast dat hij zichzelf nooit echt thuis heeft gevoeld bij 3FM. “Ik ben daar voor mijn gevoel niet geslaagd. Dat heb ik ook wel grotendeels aan mezelf te wijten”, vertelt de jock, die eind 2016 vertrok bij de jongerenzender. “ Ik heb er zeven jaar gezeten. 3FM was de zender die de bandjes uit de kelder van de Melkweg haalde. Dat was ik niet, daar had ik geen interesse in.”

Toch zegt hij ook veel mooie herinneringen te hebben aan 3FM. “Ik heb er onwijs veel geleerd, heel veel mooie dingen mogen doen. 3FM heeft me enorm uitgedaagd, terwijl ik mezelf nog aan het ontdekken was. Ik had het voor geen goud willen missen. Maar ik heb er mentaal wel last van gehad dat ik niet geslaagd ben bij 3FM.”

Foto: Radio 538 | William Rutten