De samenwerkende hulporganisaties openen Giro 555, om daarmee geld op te halen voor de slachtoffers van oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. Volgende week woensdag is er een landelijke actiedag, waarbij updates te horen zijn op de radio. Een Radio 555, waarbij de landelijke radiozenders de handen ineenslaan, komt er vooralsnog niet.

Honderdduizenden mensen in Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Israël en Syrië hebben dringend humanitaire hulp nodig om te overleven, waarschuwen de hulporganisaties in een persbericht. “Al een jaar lang lijden mensen in het Midden-Oosten onder het hevige geweld. De nood is hoog en hulp is dringend nodig.”

Met Giro 555 wordt geld opgehaald voor alle slachtoffers van het oorlogsgeweld. Die zouden worden uitgekeerd op basis van de volgende percentages: 60% voor Gaza, 35% voor Libanon en 5% voor Israël. Sommige omroepen zouden de bijdrage aan Israël te karig vinden. Anderen vinden dat er geen cent naar Israël moet gaan, schrijft De Telegraaf, die meldt dat er onenigheid is over de verdeling van het geld.

Radio 555

Ook radiozenders sloegen eerder de handen ineen om geld op te halen voor een ramp. Onder de noemer Radio 555 werd daarbij de hele dag radio gemaakt, waarbij radio-dj’s van verschillende stations samen presenteerden. De laatste keer gebeurde dat in 2022, na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Mattie en Wietze werden toen, na een jarenlange ruzie, weer herenigd.

Radio 555 werd ook in 2010 opgezet, voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Daarbij werd ruim 8,6 miljoen euro opgehaald. In 2005 werd de eerste editie gehouden van Radio 555. Die was toen bedoeld voor van de slachtoffers van de tsunami in Zuidoost-Azië. De actie leverde toen iets meer dan 5 miljoen euro op.

Foto: Archiefbeeld