Astrid Holleeder krijgt een vast item in de ochtendshow van Qmusic. In ‘Aan Astrid’ kunnen luisteraars levensadvies krijgen van de moeder van Miljuschka Witzenhausen. Volgens Miljuschka is haar moeder, met haar wijsheid en inzichten, de perfecte persoon voor deze rol.

Miljuschka neemt tijdelijk de plek in van Marieke Elsinga, die met zwangerschapsverlof is. Miljuschka en haar moeder hebben een hechte band, ze bellen elkaar minstens vijf keer per dag. Luisteraars kunnen nu ook hun verhaal delen met Astrid, waarna zij vanuit haar perspectief advies zal geven. Miljuschka: “Ik ben ontzettend blij dat mijn moeder vragen van luisteraars wil beantwoorden. Haar advies is van onschatbare waarde, niet alleen voor mij, maar nu ook voor al onze luisteraars.”

Astrid Holleeder is schrijfster en advocaat, maar kreeg de meeste bekendheid omdat ze tegen haar broer Willem Holleeder getuigde. Sinds 2015 leeft ze onder de radar en kan ze Miljuschka niet in het openbaar ontmoeten. Miljuschka sprak hier eerder over in de ochtendshow: “Voor mij als kind is het heel wrang dat ik zo’n mooie en intelligente vrouw nergens mee naartoe kan nemen en haar wijsheden niet kan delen.”

Foto: Qmusic