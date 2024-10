Er komt geen Radio 555 op de landelijke actiedag voor slachtoffers van het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. Het maatschappelijk debat over Israël, Gaza en Libanon wordt zo verhit gevoerd dat mediapartijen volgens het AD vrezen voor onrust of reputatieschade. Ook De Telegraaf berichtte over verhitte gesprekken tussen de omroepen binnen de NPO.

De commerciële radiozenders hebben het idee voor een gemeenschappelijke uitzending afgewezen. De partijen kiezen er voor om op de actiedag spotjes uit te zenden om aandacht te vragen. “Wij hebben erover gesproken en kwamen tot de conclusie dat dit onderwerp te polariserend zou zijn”, zegt een woordvoerder van DPG Media.

Volgens Mediahuis Radio, eigenaar van onder meer Radio Veronica en 100% NL, ligt het niet aan het onderwerp. Tegenover de krant zeggen ze: “We gaan uiteraard aandacht besteden aan deze actie, maar is het effectiever door op heel veel radiozenders hetzelfde uit te zenden of om aandacht te vragen met eigen items en in radiospotjes? Volgens ons is dat het laatste.”

De actiedag is gepland op woensdag 16 oktober.

Radio 555

Radiozenders sloegen eerder de handen ineen om geld op te halen voor een ramp. Onder de noemer Radio 555 werd daarbij de hele dag radio gemaakt, waarbij radio-dj’s van verschillende stations samen presenteerden. De laatste keer gebeurde dat in 2022, na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Mattie en Wietze werden toen, na een jarenlange ruzie, weer herenigd.

Radio 555 werd ook in 2010 opgezet, voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. Daarbij werd ruim 8,6 miljoen euro opgehaald. In 2005 werd de eerste editie gehouden van Radio 555. Die was toen bedoeld voor van de slachtoffers van de tsunami in Zuidoost-Azië. De actie leverde toen iets meer dan 5 miljoen euro op.