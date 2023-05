Koning Willem-Alexander noemt het ‘fantastisch’ en ‘heel geestig’ dat Edwin Evers in zijn ochtendshow op Radio 538 jarenlang Prins Bernard imiteerde. “Dat is ook het mooie van persiflage”, zegt de koning in de podcast ‘Door de ogen van de Koning’.

Willem-Alexander luisterde naar eigen zeggen regelmatig naar de ochtendshow van Evers, die eind 2018 stopte. “Het leuke is, dat als je in de file stond, je zag wie er nog meer naar Radio 538 luisterde. Je zag het aan de lachende gezichten.” Over het stoppen van het programma, zegt de koning: “Ik begrijp dat het op een gegeven moment mooi is geweest.”

Medium radio

De koning kan de radio nog steeds erg waarderen. “Radio is toch een heel mooi medium. Het feit dat we hier samen zitten en eigenlijk een soort radioprogramma maak, toont het belang van gesproken medium aan.”

In de podcast ‘Door de ogen van de Koning’ blikt Willem-Alexander in tien afleveringen terug op tien jaar koningschap. De podcast is gemaakt in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) en wordt gepresenteerd door Edwin Evers.

Foto: RVD – Gemmy Woud-Binnendijk