Edwin Evers heeft een tiendelige podcastserie met Koning Willem-Alexander gemaakt. In ‘Door de ogen van de Koning’ blikt de Koning terug op zijn tienjarige koningsschap. In elke aflevering staat een jaar centraal. In de laatste aflevering kijken de Koning en Evers ook vooruit.

De gesprekken gaan over de werkzaamheden als staatshoofd sinds de Koning op 30 april 2013 werd ingehuldigd. De opnames vonden in januari en februari van dit jaar plaats in de werkkamer van de Koning op Paleis Huis ten Bosch. De podcast verschijnt vanaf donderdagochtend 6 april tot en met 25 mei wekelijks om ongeveer 07:00 uur online. De eerste keer worden drie afleveringen gelanceerd.

Snel gegaan

De Koning zegt in de podcast: “Ik heb met heel veel plezier meegewerkt aan deze podcast. Juist door de kans van reflectie heb ik nog meer zin om de volgende tien jaar vol goede moed en veel energie in te gaan. Het is zo snel gegaan en zo mooi geweest om Nederland te mogen dienen vanuit het koningschap dat ik me echt verheug op de komende tien jaar. Die mogen wat mij betreft best wel wat langzamer gaan.”

De podcast is in opdracht van de Rijksvoorlichtingsdienst geproduceerd door Tonny Media. Als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) was de Koning, toen nog Prins van Oranje, enkele keren te gast in de radio-uitzendingen die Evers maakte tijdens Olympische Spelen.

Foto: ©RVD