Van het best beluisterde radiostation van Nederland naar de nummer 14: het is een flinke stap die Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof nemen met hun overstap van NPO Radio 2 naar Radio Veronica. De ooit zo iconische zender heeft het al jaren lastig in de luistercijfers: het station noteert in de recente luistercijfers een marktaandeel van 1,6 procent, tegenover 13,5 procent voor Radio 2.

Rob Stenders stapte in de zomer van 2021 over naar Radio Veronica, waar hij zendermanager werd. Hij verbouwde het station flink, trok nieuwe namen aan het gooide het muziekbeleid op de schop. Maar ook onder Robs leiding stegen de luistercijfers niet of weinig. Bovendien werden radioprogramma’s die wél succesvol worden, zoals de ochtendshow van Tim Klijn, overgenomen door Radio 538. Rob trok zijn conclusies en stopte afgelopen najaar als zenderbaas.

Gerard Ekdom

Met een nieuwe ochtendshow, waarvoor Gerard Ekdom overkomt van Radio 10, en een nieuwe middagshow met Wouter en Frank, hoopt Radio Veronica het tij te keren. Wouter noemt zijn overstap “spannend en doodeng, maar wij geloven heel sterk in een radiozender zoals wij die met elkaar gaan opbouwen.” En voor Gerard is het “de spannendste en meest risicovolle stap die hij ooit heeft genomen”.

Voormalig Radio Veronica-dj Jeroen van Inkel vindt het stoer dat de drie dj’s het lef hebben om hun goed beluisterde radiostations te verlaten voor Radio Veronica. “Ze gaan een zeer onzekere toekomst tegemoet. Ik vind dat ze met deze stap hun nek uitsteken”, zegt hij in De Telegraaf.

Imagoprobleem

Radio Veronica heeft volgens Van Inkel een ’imagoprobleem’. Dat komt volgens hem omdat de zender ’heel erg gezwabberd’ heeft. Jeroen denkt niet dat Radio 2, waar de radiomaker nu te horen is in het weekend, door de verschuivingen de koppositie in de luistercijfers verliest. “Radio 2 is een heel sterk merk, onafhankelijk van welke poppetjes er zitten. Als er iemand weggaat, is dat niet dodelijk.”

Jeroen wijst daarbij op het vertrek van Gerard Ekdom uit de ochtend van Radio 2, in 2018. Er werd destijds voorspeld dat dat voor een flinke daling in de luistercijfers zou zorgen, maar dat is niet gebeurd.

Radio 5

Erik de Zwart zegt in de krant: “Ik gun de jongens het beste, maar dit heeft niets te maken met wat Radio Veronica ooit was. Eigenlijk is NPO Radio 5 nu meer het Veronica van vroeger, wat nostalgie ademt.”

Waarschijnlijk starten Gerard, Wouter en Frank ergens komende zomer met hun programma’s op Radio Veronica.

