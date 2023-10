Klaske Tameling vertrekt per 1 januari als zendermanager van NPO Radio 1. Ze heeft de functie dan nog geen vier jaar bekleed, wat relatief kort is voor een zendermanager. Een directe reden voor haar vertrek geeft de NPO niet. Ook is niet bekend wat ze gaat doen.

Er is nog geen opvolger, daarvoor moet de werving nog worden opgestart. Vanaf 1 januari zullen adjunct-zendermanager Marlise Hamaker en Gijs van Beuzekom (de genremanager Journalistiek en Sport, Directie Video) tijdelijk leiding geven aan Radio 1.

Klaske begon in juni 2020 als zendermanager van de nieuwszender van de NPO. Onder haar leiding werden er veel wijzigingen in de programmering doorgevoerd, werd er ingezet op podcasts en kwamen er nieuwe zenderstemmen.

In een verklaring zegt ze: “Ik ben trots op het feit dat NPO Radio 1 samen met de omroepen een groeiende en diverse groep luisteraars bereikt op de zender, met podcasts en via online platformen. Dat is ons gelukt door in te zetten op een dynamische en betrouwbare nieuwszender die wendbaar is als de actualiteit daar om vraagt. En door daarnaast volop te investeren in verdiepende programma’s, podcasts en onderzoeksjournalistiek. Bij alle grote en kleine beslissingen die mijn team en ik maakten, stelden we de luisteraar en daarmee de samenleving altijd voorop. Daardoor is er bij NPO Radio 1 meer structurele aandacht gekomen voor de behoeften van, en de interactie met, ons publiek.”

Foto: NPO