Bij Radio 538 hangt een cultuur waarin je geen fouten mag maken. Dat zegt hij in de podcast ‘Dit Was De Radio’. “Radio 538 is niet de plek om je te ontplooien. Ik heb daar drie jaar zitten worstelen. Het was het idee om daar een show te maken zoals ik het leuk vond bij SLAM!. Dat is alleen niet helemaal gelukt.” Radio 538 bleek niet het bedrijf waarvan hij had gedroomd.

In april 2019 maakte de dj de overstap van Qmusic naar Radio 538. De afgelopen drie jaar was Igmar in het weekend en later in de avonduren van 22:00 uur tot middernacht te horen. In april krijgt hij abrupt te horen dat hij weg moet. “Het doet wel pijn dat het gebeurd is. Ik begrijp niet dat je dan direct zegt ‘daar kap ik mee’, want volgens mij ging het wel goed met de luistercijfers. Volgens mij vonden mensen het leuk. Maar op een gegeven moment wordt het een moeilijk verhaal. Het is een groot bedrijf en het is niet zo dat je daar wekelijks met de managers praat, dat kan soms heel lang duren. Er werd ook vaak voor mij gedacht, terwijl ik dan dacht: als je dat nu bij mij had gecheckt, dan had je geweten dat het helemaal niet is hoe er gedacht wordt.”

Igmar had het gevoel dat er ruimte of tijd was om zich te ontplooien. “En daar word je dan onzeker van. En dan ga je niet goed radio maken. Ik vond de show die we maakten wel goed, maar mezelf niet altijd goed. Ik had eerder op mijn strepen moeten staan.”

Dinsdagmiddag

Op een dinsdagmiddag moet hij naar de studio komen. “Ik wilde iets vertellen over de uitzending en toen kreeg ik te horen dat ik weg moest. Ik verstarde… Ik dacht: zo, dit is dus dat moment waar je je hele leven bang voor bent. De dj gaat naar huis, maar besluit al snel dat hij alsnog de weken erna zijn show netjes wil gaan afmaken. “Het werd ook de leukste radio. Ik heb echt hele leuke radio gemaakt.”

Bij zijn afscheid waren veel collega’s, maar niemand uit het management. “Nee, die waren er niet. Ik snap best dat je soms een keuze moet maken, maar na een paar weken moet je je daar wel overheen zetten.”

Foto: Radio 538 | William Rutten