KINK heeft het kort geding dat het had aangespannen tegen de noodverlenging van de FM-frequenties verloren. Volgens de bestuursrechter in Rotterdam heeft de zaak “geen spoedeisend belang” en kan het radiostation de bodemprocedure in juni afwachten.

Vanwege de financiële impact van de coronacrisis heeft het ministerie van Economische Zaken de vergunningen FM-frequenties, die in september zouden aflopen, met drie jaar verlengd na een lobby van onder meer Talpa Network en Radiocorp. KINK wil graag een plek in de analoge ether en vindt dat het door de noodverlenging, waarbij de bestaande partijen in de markt hun FM-frequentie langer dan eerder afgesproken mogen houden, geen eerlijke kans krijgt.

KINK spande het kortgeding aan, omdat de uitspraak in de bodemprocedure slechts een paar maanden voor de noodverlenging plaatsvindt. Als er dan een streep door de noodverlenging gaat, is het maar de vraag of nieuwe verdeling van de frequenties nog voor september gerealiseerd kan worden.

Qmusic ook tegen noodverlenging

In aanloop naar de zaak kreeg KINK bijval van DPG Media, dat eigenaar is van Qmusic. Volgens het mediabedrijf heeft de advertentiemarkt zich dusdanig hersteld dat de noodverlenging helemaal niet nodig is. Deze is ook niet het belang van DPG, aangezien het bedrijf op dit moment slechts één FM-frequentie heeft en al vaker heeft aangegeven te willen uitbreiden op de Nederlandse radiomarkt.

Foto: Nathan Reinds