Ruud de Wild vertelt op donderdag 14 april het paasverhaal tijdens de live-uitzending van The Passion. De dj van KRO-NCRV neemt de kijker op Witte Donderdag mee door het paasverhaal. De uitzending is live te volgen via NPO 1 en NPO Radio 2, waar Wouter van der Goes een audiodescriptie geeft. The Passion komt dit jaar vanuit Doetinchem.

Ruud de Wild geeft zijn eigen invulling aan zijn rol als verteller. “Het paasverhaal ken ik al sinds mijn jeugd. Het is niet alleen een religieus verhaal, ook maatschappelijk heeft het ons nog veel te zeggen in deze tijd. Als verteller in The Passion wil ik mij net zo onderzoekend opstellen als in mijn podcasts. Ik weet de antwoorden ook niet, maar ik stel me ervoor open. Het thema ‘alles komt goed?!’ is inmiddels mijn levensmotto. Niet alles hoeft altijd desastreus fout te gaan. Het leven is te kort voor gedoe.”

Al eerder werd bekend gemaakt dat Soy Kroon (Jezus), Noortje Herlaar (Maria), Dennis Weening (Judas), Thomas Cammaert (Petrus), Kim-Lian van der Meij (Maria Magdalena), Sabri Saad El Hamus (Pilatus) en Sosha Duysker (verslaggever) onderdeel zijn van het muzikale paasevenement.

Foto: Stijn Ghijsen