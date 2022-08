Met toch een beetje gezonde spanning staat Thomas van Groningen (32) in de studio van Kermis FM. “Het is iets heel anders dan ik normaal doe”, zegt de politiek verslaggever van het tv-programma Op1. “In 10 jaar BNR en nu op NPO Radio 1 hoef ik ‘de knopjes’ niet zelf te doen. Het was dan ook enorm wennen om dat weer zelf te doen. Maar de sfeer op een kermis is toch wel heel uniek om te verslaan.”

Het is het tiende jaar dat Thomas meedoet bij de evenementenzender op de grootste kermis van de Benelux. Hij maakte er radio en tv-programma’s en zat ook in het bestuur. “Ik vind het nog steeds leuk om dit te doen. Ik woon in Tilburg in het centrum, en het is leuk om eens wat te doen met m’n eigen stad. Dat is op mijn werk eigenlijk nooit, het gaat nooit over Tilburg. Daarnaast kun je een beetje lol maken en je doet het met allemaal mensen die serieus bezig zijn met media, maar ook lol willen maken.”

“Er wordt behoorlijk goed naar gekeken. De eerste keer dat ik meedeed dacht ik ook: er wordt geluisterd in Hilversum. Als je hier echt een flater slaat, dan heeft dat wel gevolgen. Ik denk dat de mensen die op zoek zijn naar de presentatoren van morgen wel met een schuin oog naar Kermis FM kijken.”

Thomas doet sowieso van alles naast zijn werk. “Ik ben ook dj met Lanterfantje op festivals, ben de gast die bij Kermis FM gaat roeptoeteren en heb een pretparkpodcast. Dat vindt m’n baas ook niet erg. En das maar goed ook, want dat is wie ik ben. M’n werk gaat voor, maar je mag best meerdere gezichten hebben.”

Thomas werkte 10 jaar bij BNR als presentator, verslaggever en uiteindelijk als politiek duider. Na zijn overstap naar Op1 maakt hij nu vooral tv. “Toen ik wegging bij BNR vond ik het wel eng dat ik afscheid nam van de radio. Ik wilde vroeger altijd bij de radio. Live-tv is superspannend en gaaf, maar radio heeft toch nét dat ene magische wat het zo bijzonder maakt. Dus ik was heel blij dat ze bij WNL meteen vroegen of ik op zaterdagmiddag mocht invallen op NPO Radio 1.”

Daar komt binnenkort een spannende klus bij. “Vanaf 8 augustus mag ik ook twee weken Sven Kockelman vervangen bij ‘Sven op 1’ op Radio 1. Dat vind ik wel een enorme eer. Hij is toch een van de beste interviewers van Nederland. Hij doet dat weergaloos en ik hoop dat ik in de buurt mag komen. Ik vind het echt spannend, moet ik zeggen. Een half uur interview spannend houden is echt een kunst. Ik ga Sven niet nadoen, maar wil zijn programma wel op niveau houden.”

Het mag dus wel duidelijk zijn dat Thomas nog niet klaar is met de radio. En hij heeft ook nog wel ambities. “Als ze ooit een plekje vrij hebben bij Met Het Oog Op Morgen, dan mogen ze me altijd bellen. Dat vind ik echt een fantastisch programma.”

En ook Kermis FM blijft hij nog wel een tijdje doen. “Ik blijf het een warm hart toedragen. Dus die paarse polo die zal ik nog wel een paar jaar aan hebben. Ik zou wel een oproep willen doen aan meer mensen uit Hilversum om hier een programma te kunnen maken.”

Dit jaar deden onder andere Domien Verschuuren (Qmusic) en Herman Hofman (3FM) dat. “Kom eens uit de randstad en kom een programma maken in Tilburg. Omdat het leuk is om te doen, maar ook omdat je voor je eigen programma weer wat leuke verhalen te vertellen hebt over wat je hebt meegemaakt op de kermis in Tilburg. Maak er een dagje van.

