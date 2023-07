Hot Dance Radio is vanaf nu te horen via DAB+ in Noord-Holland. Het radiostation zond al een tijdje uit via internet en draait dance-muziek in een mix van de nieuwste hits en klassiekers.

Luisteraars kunnen daarnaast elke dag van 12:00 tot 13:00 uur luisteren naar de Hotlist, een hitlijst van de beste en populairste nummers van het moment. Op zaterdagavond is er een speciale line-up met bekende dj’s, zoals Robin Schulz en de Nederlandse Eelke Kleijn. Verder trappen op vrijdagavond dj-talenten Emiel Mulder, Martijn van Meene en Guido van Vliet het weekend af.

Oprichter van het radiostation is Stefan van der Wiele. In het dagelijks leven is hij accountmanager bij Microsoft, maar sinds 2010 is hij ook al met het radiostation bezig. “Hot Dance Radio is online al ruim tien jaar een groot succes, met meer dan 120.000 unieke luisteraars per maand. Met DAB+ wordt dit bereik uitgebreid naar een potentieel luisterpubliek in Noord-Holland van 200.000 mensen. Met DAB+ investeren we in de toekomst van een radiostation dat je goede energie geeft met vrolijke, up-tempo muziek.”