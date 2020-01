Hans Schiffers heeft eind jaren 90 een boek willen schrijven, toen hij overstapte van 3FM naar Radio 2. Hij had voor zijn boek al een interview gehad met Tom Mulder, de radiomaker die begin dit jaar overleed. Het boek van Hans moest een bundeling worden van interview met dj’s. Naast Tom Mulder, sprak de radiomaker destijds ook met Jeroen van Inkel. Toch bleef het bij die twee dj’s.

Hans stapte in 1997 over naar Radio 2. “Ik was net van 3FM naar het meer journalistiekere Radio 2 gegaan en ik miste het dj-zijn toch wel zo, dat ik er een boek aan wilde wijden”, vertelt Hans. Toch kwam het boek er nooit. Door tijdsgebrek, stelt de radiopresentator. “Er was ook nog weinig belangstelling voor uitdiepende informatie over ‘het vak’ hoor. Misschien pak ik het ooit nog eens op.”

Het interview dat Hans eind jaren negen met Tom Mulder had, is nooit gepubliceerd. Vanwege het overlijden van de radiomaker, heeft Hans het vraaggesprek nu online gezet. Opvallend is dat Hans en Tom nooit hebben samengewerkt. “We zaten als min of meer vreemden tegenover elkaar. Ik heb natuurlijk wel veel en graag naar hem geluisterd”, vertelt Hans, die tegenwoordig de ‘Arbeidsvitaminen’ op NPO Radio 5 presenteert.

Foto: Jasper Zwartjes | NPO Radio 2