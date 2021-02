Het succes van NPO 3FM moet niet alleen worden afgemeten aan de luistercijfers. Dat stelt Jurre Bosman, directeur Audio bij de NPO. “Het is ouderwets om alleen naar de luistercijfers te kijken. Deze groep is heel veel te vinden op social media, daar moet je als station dus ook aanwezig zijn. Het Instagramaccount van 3FM is gegroeid naar 100.000 volgers, dan ben je geen kleine jongen”, zegt Jurre in het AD.

Met een marktaandeel van 2,0 procent noteerde 3FM eind vorig jaar een nieuw dieptepunt in de luistercijfers. De jongerenzender kampt al jaren met luisteraars die weglopen bij het station. “Een radiostation zet je niet met een paar wiskundeformules op de rails”, vertelt Jurre. “Het is zoeken naar chemie, het juiste team, de mensen. De tijd geven. We zijn lang zoekende geweest. Waar staat het merk, wat is de identiteit?”

Volgens de NPO-directeur heeft 3FM met de nieuwe programmering, die vorig jaar april inging, een ‘opfrisbeurt’ gekregen. “We zijn lekker op weg. Sander won vorig jaar het radiomoment, Serious Request deed het fantastisch en we blijven bouwen. Volgende week hebben we de 00’s Request, terug naar de beginjaren van deze eeuw.

Als directeur Audio is Jurre de hoogste ‘baas’ van NPO Radio 1 t/m NPO Radio 5 en FunX. Over 3FM zegt hij: “We zijn vol ambitie”, zegt Jurre in de krant.

Foto: Michel Schnater | NPO