Barend van Deelen en zijn sidekick Nellie Benner en producer Jelmer Gussinklo hebben hun contract bij PowNed met twee jaar verlengd. De komende jaren blijven zij met ‘Barend & Benner’ te horen in de middag van 3FM, iedere maandag tot en met donderdag van 16:00 tot 19:00 uur.

“Het afgelopen jaar hebben we onwijs veel lol gehad aan het maken van de bijna nummer 1 middagshow”, zegt Barend. De komende twee jaar gaan we echt nummer 1 worden. PowNed en 3FM, bedankt voor het vertrouwen.” In de luistercijfers staat de 3FM-show echter niet in het rijtje met best beluisterde programma’s in de middag.

‘Frisse wind’

Florent Luyckx, hoofd Audio van PowNed: “Met ‘Barend & Benner’ waait er een frisse wind door 3FM en door het radiolandschap, en het programma heeft zich in een jaar tijd ontwikkeld tot een van de best beluisterde en meestbesproken shows op de zender met een groot potentieel. Het programma is op en top PowNed: scherp, humoristisch en zonder filter. Alle reden om deze succesvolle samenwerking te verlengen.”

Een jaar na de start van de nieuwe programmering van NPO 3FM, met onder meer Barend van Deelen in de middag en Rob en Wijnand in de ochtend, blijven de luistercijfers kwakkelen. Al benadrukte Florent onlangs wel dat er per programma’s grote verschillen in luistercijfers te zien zijn.

Foto: PowNed