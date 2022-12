Jurgen van den Berg heeft ‘er geen moment spijt van’ dat hij is gestopt met het ‘NOS Radio 1 Journaal’ en is overgestapt naar Omroep MAX. “Het voelt hier als een tweede familie”, zegt de presentator in De Telegraaf. “Eerlijk gezegd wilde ik een beetje weg uit dat dagelijkse nieuws, die waan van de dag.”

Sinds januari presenteert Jurgen ‘Villa vdB’, op werkdagen tussen 14:00 en 15:30 uur op NPO Radio 1. Daarvoor was hij zes jaar te lang als presentator van het ‘Radio 1 Journaal’. “Ik had me nooit zo gerealiseerd dat je kennelijk zó’n grote rol vervult in het ochtendritueel van mensen”, zegt Jurgen erover in de krant. “Iemand schreef me zelfs: ’Je lag elke ochtend naast mij op mijn kussen!’ Mevrouw, dat wil ik echt niet weten.”

Ongehoord Nederland

De Radio 1-presentator nam eerder afscheid van Twitter, omdat hij ‘klaar was met alle discussies’. Bijvoorbeeld dat de publieke omroep ‘links’ moet zijn. “Daar heb ik nooit wat van gevoeld”, zegt Jurgen. “Nu hebben we Ongehoord Nederland erbij gekregen van Arnold Karskens, dat zou dan een rechts tegengeluid moeten zijn. Waarom we daar zendtijd voor moeten geven, weet ik ook niet. Ze doen niet anders dan de boel onderuit schoffelen. Inhoudelijk vind ik het nogal lachwekkend. Het ziet er zo amateuristisch uit.”

Jurgen heeft het bij Omroep MAX naar zijn zin, zegt hij in de krant. “In Villa VdB kunnen we veel meer zijlijnen bewandelen, eens praten met anderen dan de geijkte mensen die avond aan avond aan de talkshowtafels zitten.”

Foto: Michel Schnater | Omroep MAX