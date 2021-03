Joost Swinkels is vanaf vanavond een uur langer te horen op Qmusic. Hij verlengt zijn avondprogramma tot 01:00 uur en is daarmee voortaan drie uur lang in de avonduren te horen. Een half jaar na het vertrek van Martijn Kolkman uit de nacht, wordt daarmee het eerste uur van de nacht op Qmusic weer gepresenteerd.

Joost is sinds april 2019 te horen in de avonduren tussen 22:00 uur en middernacht. De radiomaker begon zijn radiocarrière bij de ziekenomroep in Helmond en deed in 2014 mee aan de QCollege. Sinds 2016 heeft hij een vaste plek in de programmering van Qmusic.

Foto: Qmusic