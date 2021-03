VVD-leider Mark Rutte heeft vanochtend de stemperiode voor de 80’s Top 810 gestart. Gerard Ekdom belde via een videoverbinding met de demissionair minister-president. Hij bracht de eerste stem uit en koos voor ‘When The Lady Smiles’ van Golden Earring. Luisteraars van Radio 10 kunnen tot en met 19 maart 16:00 uur stemmen op hun favorieten.

“Het is me een grote eer dames en heren, om de eerste stem uit te brengen”, zei Rutte. “En dat doe ik natuurlijk op een Haagse rockgroep: Golden Earring. De oudste band van Nederland heeft besloten te stoppen vanwege de ziekte van gitarist en oprichter George Kooymans. En als we dan praten over de jaren ’80 dan kan dat maar één nummer zijn: ‘When The Lady Smiles’.”

Gerard Ekdom: “Het nummer dat gekozen werd door de premier stond vorig jaar op nummer 42 in de lijst. Ik ben benieuwd of hij door deze stem nog verder gaat stijgen. Mijn persoonlijke favoriet? Dan kies ik toch voor mijn eerste single: ‘Billie Jean’ van Michael Jackson, onsterfelijk goed!”

Vorig jaar stond ‘Take On Me’ van A-ha op nummer 1. Op de tweede plaats stond ‘Africa’ van Toto en de derde plaats was voor Queen met ‘Who Wants To Live Forever’. De 80’s Top 810 is dit jaar van maandag 22 tot en met vrijdag 26 maart te beluisteren tussen 06:00 uur en 23:00 uur. De ontknoping is op vrijdagmiddag om 16:00 uur.

Foto: Radio 10