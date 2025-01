Oud-Hoofdredacteur Joost Oranje van Nieuwsuur wordt per 1 april de nieuwe genremanager Journalistiek van de NPO. Hij volgt Gijs van Beuzekom op die met pensioen gaat. De genremanager is verantwoordelijk voor het programmeren, coördineren en versterken van het volledige journalistieke aanbod van de publieke omroep op gebied van audio, video en online.

Joost Oranje: “Ik wil samen met de omroepen de journalistiek op alle platforms binnen de publieke omroep borgen, versterken en vernieuwen. Daarbij is het van belang om zoveel mogelijk mensen te bereiken, juist in een samenleving waarin steeds meer kritiek op de journalistiek klinkt. Daar moeten we voor open staan en tegelijkertijd blijven we werken aan betrouwbare, onafhankelijke, hoogwaardige en pluriforme informatievoorziening.”

Volgens NPO-voorzitter Frederieke Leeflang moet de genremanager de journalistieke taak van de publieke omroep versterken. “Met dit nieuwe genreteam onder leiding van Joost Oranje komen we ook tegemoet aan de wens van de hoofdredacteuren van de omroepen voor een stevigere positie van journalistiek binnen de publieke omroep.”

Het nieuwe samengevoegde team Journalistiek heeft de kennis, het budget en het mandaat om afgewogen keuzes te maken over alle journalistieke content van de publieke omroep. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met de omroepen en de video- en audioteams van NPO Start, de lineaire tv-kanalen, online, NPO Radio 1 en NPO Luister. Leeflang: “Met Joost halen we jarenlange journalistieke ervaring in huis. Dat is waar we expliciet naar op zoek waren. Hij werkte in zijn loopbaan voor verschillende media in uitvoerende en leidinggevende posities, binnen en buiten de publieke omroep. We hebben er veel vertrouwen in dat de belangrijke journalistiek taak van de publieke omroep bij Joost in goede handen is.”

Oranje is al zijn hele leven werkzaam als journalist, van radioverslaggever bij Hier en NU, tv-verslaggever bij Veronica Nieuwslijn en NOVA tot onderzoeksjournalist en lid van de hoofdredactie van NRC. In 2012 werd Oranje hoofdredacteur van Nieuwsuur. Na bijna 10 jaar stopte hij als hoofdredacteur en werd hij coördinator onderzoeksjournalistiek bij hetzelfde programma en NOS nieuws.

