Op de melodie van ‘Rampeneren’ heeft SLAM!-dj Martijn La Grouw de parodie ‘Vaccineren’ gemaakt. De jongerenzender moedigt de jongeren daarmee aan om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Het radiostation benadrukt dat het nummer op eigen initiatief is gemaakt. “Dit is geen betaalde actie door de overheid.”

“Deze moet je nemen. Dat vaccin dat geneest je, staan we straks weer op een feestje”, is te horen in de parodie ‘Vaccineren’, op het bekende nummer van Ali-B, Yes-R en The Partysquad uit 2006. “Het idee ontstond toen bekend werd gemaakt dat het vaccinatieproces van start ging en duidelijk werd dat nog 25 procent van de Nederlanders overtuigd moest worden om zich te laten vaccineren”, zegt bedenker Martijn La Grouw.

Jongeren vertegenwoordigen een relatief groot deel van de groep die twijfels heeft over het vaccin tegen covid-19. Juist die groep bereikt jongerenzender SLAM!, maar van een betaalde actie is volgens een woordvoerder absoluut geen sprake.

“We zijn natuurlijk voor vaccineren en proberen er op deze manier een leuke, maar vooral positieve draai aan te geven. Door een parodie te maken hopen we SLAM!-luisteraars aan het denken te zetten, op een grappige en positieve manier”, aldus SLAM.

Beluister het nummer hieronder:

Foto: Videostill SLAM!