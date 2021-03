Jeroen Wollaars heeft gisteren zijn debuut gemaakt als invaller bij ‘Met het Oog op Morgen’. De Nieuwsuur-presentator zei bij de start van het programma: “Fijn u af en toe te mogen begroeten vanaf deze plek”. Hij noemde het mogen presenteren van de radioshow ‘een grote eer’.

Op NPO Radio 1 is Jeroen geen onbekende. Voor hij bij Nieuwsuur aan de slag ging, was hij correspondent voor de NOS in Duitsland. Hiervoor was hij verslaggever bij de omroep.

Foto: NTR | Rogier Veldman