Jeroen Nieuwenhuize stopte in juni 2018 met het presenteren van de Top 40 op Radio 538. Hij had de lijst toen bijna twintig jaar lang gepresenteerd. “Ik was een beetje uitgeteld”, zegt Jeroen nu terugblikkend in de podcast ‘De Broadcast’. “Ik kreeg steeds meer het gevoel dat de Top 40 niet meer helemaal thuishoorde bij Radio 538. Er werd doordeweeks niet meer over gepraat. Ik had het idee dat het een eiland was waar mensen niet meer trots op waren.”

Ook speelde volgens Jeroen mee dat de nummers in de lijst veranderden. “De liedjes werden steeds korter. Ik had vier uur te vullen met meer nummers dan die veertig. Nog maar een ‘Tip voor de Top 40’, nog maar een item maken van andere artiesten die ooit hebben gezongen over schoenen. Dat vond ik lullen om te vullen, het haalde de snelheid uit de lijst.”

De Top 40 verhuisde in 2019 naar Qmusic. “Bij Q zijn ze er trots op. Domien heeft er items over in zijn show zitten en de hele week wordt er eigenlijk toegeleefd naar die lijst”, zegt Jeroen. De jock benadrukt dat hij nog wel steeds trots was op de lijst. “En de luistercijfers waren ook nog steeds goed.”

Verlies zoontje

Jeroen vertelt in de podcast ook over de dieptepunten in zijn leven. Zo verloor hij vorig jaar zijn pasgeboren zoontje. Jeroen is toen een lange tijd niet op de radio geweest. Inmiddels heeft hij zijn werkzaamheden weer opgepakt. “Ik ben nog maar op vijftig procent van wat ik was, voordat het gebeurde. En dan hoop je dat het genoeg is. Het zal voor altijd een litteken blijven, er is een tijd voor en een tijd na dat moment”, aldus de jock, die tegenwoordig op Radio 10 te horen is.

Foto: Radio 10