Jeroen Kijk in de Vegte had de moeilijkste tijd van zijn radiocarrière bij Qmusic, waar hij tussen 2008 en 2012 zat. Dat zegt hij de podcast ’30 Minuten Rauw’ van Ruud de Wild. “Ik vind de tijd die wij samen hadden bij Qmusic lastig. We moesten heel erg zoeken naar een vorm die paste bij de zender. Het was toen lastig met de luistercijfers, waardoor je continu bezig bent met dingen die anders moesten.”

Daardoor kwam nooit de gelegenheid om echt creatief te zijn, zegt de sidekick van het ochtendprogramma van Radio 2. “Dat vond ik lastig. Met name omdat ik het gevoel had dat we er echt veel energie in gestoken hebben.”

“Het zorgt er ook voor dat je nu staat waar je staat. Het gaat nu heel goed, maar ik ben ook daar geweest dat je enorm moet ploeteren om er wat van te maken. Ik weet niet of ik het nu zo had ervaren als ik al die andere dingen niet had meegemaakt.”

Beste sidekick

Vorig jaar won Jeroen Kijk in de Vegte de RadioFreak Award voor Beste Sidekick. Op de vraag wat het geheim is van een goede sidekick is zegt hij: “Je moet niet zelf de ambitie hebben om zelf dj te zijn. Dan heb je altijd een conflicterend belang. En je moet goed luisteren om te luisteren waar de dj naartoe wil. Of dat je hoort dat het niet goed gaat en aanvoelen wat de dj nodig heeft.”

