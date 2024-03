Jeroen Drogt is niet meer te horen op Radio Veronica. De dj moet de zender verlaten. “Aangezien er een paar grote namen zijn binnengehaald bij Veronica is het logisch dat de mensen die nu in de dagploeg zitten voorrang krijgen om in te vallen”, schrijft Jeroen op Facebook. Hij doelt daarbij op de komst van Gerard Ekdom, Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof naar Radio Veronica, komende zomer.

Jeroen begon twee jaar geleden in het weekend op Radio Veronica, maar de laatste tijd was hij vooral actief als invaller bij de zender. “Ik heb wel een erg leuke tijd gehad bij Veronica. Ik had het niet willen missen. Natuurlijk vind ik het jammer dat ik niet meer aan Veronica ben verbonden, maar het is geen ramp. Niet voor Veronica en ook niet voor mij. Maar helemaal vrijwillig is het niet gegaan.”

De jock blijft wel op de radio te horen; zo is hij een tijdje geleden aan de slag gegaan bij Omroep Gelderland.

